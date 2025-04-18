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«Это неправильно»: Остин Николс признался, что жалеет о поцелуе с 15-летней актрисой

Актер Остин Николс назвал неправильным поцелуй с 15-летней актрисой на съемках
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Warner Bros

Актер Остин Николс, известный по сериалу «Холм одного дерева», сообщил, что жалеет о поцелуе с 15-летней актрисой Мэри-Кейт Олсен в фильме «Солнечные каникулы». Его слова передает Entertainment Weekly.

По словам Николса, на момент съемок картины ему было уже порядка 20 лет, а Олсен — всего 15. Актер не смог вспомнить свой конкретный возраст, но отметил, что был «слишком взрослым».

«Я выглядел очень молодо, поэтому в фильме вряд ли можно заметить разницу. Но для моего мозга это было так: «Ей 15, это странно». Это странно и неправильно», — рассказал артист.

Николс признался, что разговаривал о поцелуе с отцом Мэри-Кейт Олсен и продюсерами, но те заверили его, что «все в порядке».

«Никто не казался обеспокоенным, а я был очень встревожен, но все закончилось хорошо», — отметил актер.

Фильм «Солнечные каникулы» с Мэри-Кейт и Эшли Олсен в главных ролях вышел в 2001 году. По словам Николса, фанаты до сих пор вспоминают эту картину «очень часто». Актер добавил, что не считает работу любимой.

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