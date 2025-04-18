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СМИ раскрыли, что 70-летняя мать Маколея Калкина «с трудом сводит концы с концами»

Daily Mail: мать Маколея Калкина Патриция живет в бедности напротив свалки
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Мать семерых детей Патриция Брентрап, среди которых голливудские звезды Киран и Маколей Калкины, «с трудом сводит концы с концами» вместе со своим мужем Мартом Коксом. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, Брентрап живет в бедности в штате Монтана, в скромном одноэтажном доме, который расположен через дорогу от свалки. Сыновья редко навещают мать.

«Им обоим по 70 лет, и они на пенсии. Им сейчас очень тяжело <...> Дети вообще не помогают. Ну, Маколей немного. Он вообще-то недавно привез своих двоих детей в дом мамы», — раскрыл инсайдер.

Источник заявляет, что мать звезды «Один дома» живет «простой жизнью» — без интернета и телефона, с двумя собаками и четырьмя лошадьми, и мужем. Маколей ежемесячно перечисляет родительнице по $1 тыс., но практически «никогда не звонит».

Daily Mail подчеркивает, что Патриция Брентрап нуждается в сиделке, поскольку несколько лет назад она перенесла инсульт, а чуть позже у женщины диагностировали болезнь Альцгеймера. У нее также есть два долга на общую сумму свыше $1,2 млн. Инсайдеры не исключают, что именно финансовые проблемы «способствовали отдалению сыновей» от матери.

«Они [Брентрап и Кокс] не могут позволить себе перелет. Кроме того, Патриция больше не может путешествовать одна, а их отчим не хочет ехать в Нью-Йорк», — заявил инсайдер.

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