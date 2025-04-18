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85-летний Васильев пережил две операции после падения со сцены: «Целый год не мог ходить»

Народный артист СССР Васильев перенес две операции после падения со сцены
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Александр Кряжев/РИА Новости

Народный артист СССР, артист балета Владимир Васильев признался в беседе с ТАСС, что пережил вторую операцию после падения со сцены в прошлом году.

В 2024 году Васильев должен был выйти на сцену Большого театра по случаю 85-летия со дня рождения народной артистки СССР Екатерины Максимовой. Зрители не дождались балетмейстера на сцене. Выяснилось, что незадолго до выхода артист получил травму.

«Целый год я не мог нормально ходить, и пришлось сделать повторную операцию. Врачи сказали, что к юбилею должен восстановиться. Очень на это надеюсь», — прокомментировал Васильев.

Артист балета вспомнил, что получил травму, когда выпускал на сцену детей, которые участвовали в первом номере концерта. Он упал в люк-провал сцены, поскольку не заметил его в темноте.

18 апреля Владимиру Васильеву исполняется 85 лет. Он планирует сначала отпраздновать свой день рождения в театре, а уже после отправиться вместе с постановочной группой отмечать в ресторане.

Танцовщик Владимир Васильев был солистом балета Государственного академического Большого театра с 1958 по 1988 год. Он также занимал должность директора Большого театра с 1995 по 2000 год.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за прогрессирующего заболевания скелета.

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