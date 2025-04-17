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В Гааге две картины потеряли статус авторства Рембрандта

В музее реставраторы выяснили, что две картины не принадлежат кисти Рембрандта
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Автопортрет (1665), Кенвуд-хаус, Лондон

В музее Маурицхёйс в нидерландской Гааге реставраторы выяснили, что две картины из собрания музея не принадлежат кисти Рембрандта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные руководства музея.

«Сегодня Маурицхёйс представил результаты исследования трех картин из своей коллекции. Все они были тщательно изучены в реставрационной мастерской», — сообщили в музее.

Оказалось, что картины «Портрет Рембрандта с кружевным воротником» (около 1629 года), «Этюд старика» (около 1655-60 гг.) и «Лицо старика» (около 1655-60 гг.), возможно, написаны не самим Рембрандтом. Насчет первых двух картин реставраторы высказали уверенность — насчет третьей пока существуют сомнения.

В 2023 году международная группа ученых из США и Великобритании с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) установила, что картина итальянского мастера эпохи Возрождения Рафаэля «Мадонна с розой» была создана им лишь частично, а некоторые элементы внесли другие люди.

Ранее ИИ помог выяснить, что голландский художник Рембрандт первым из современников применил особый свинцовый грунт в работе над картиной «Ночной дозор».

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