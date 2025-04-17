Оксана Акиньшина снялась со звездой «Майора Грома» в детективной драме

Актеры Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев снялись в детективной драме «Отпечатки». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе студии KIONFILM.

Сериал рассказывает о следовательнице Яне, которая возвращается в родной дом в городе Заречном, чтобы раскрыть жестокое преступление и побороть внутренних демонов. Однако ее родительные методы и личный интерес ставят под угрозу расследование. Женщине приставили в напарники капитана полиции Дениса.

В основе проекта лежат реальные истории воспитанников детских домов, творчески переработанные авторами сценария.

Сергей Филатов срежиссировал картину. Над ее сценарием работали Никита Кукарцев и Калерия Демина. В ролях: Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарев, Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Олег Рязанцев, Агриппина Стеклова, Владимир Большов, Евгений Харитонов, Иван Фоминов.

Акиньшина рассказала, что проект рассказывает о брошенных детях, их травмах и влиянии событий прошлого на жизнь человека. Чеботарев признался, что ему понравился сериал из-за сценария.

«[Сценарий] до последнего не дает главным героям ответ на вопрос «Кто же виноват?». Второй важный аспект — команда, режиссер и партнеры. Для меня проект про исследование неизбежности наказания», — поделился актер.

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