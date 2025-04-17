В Москве прошли показы иммерсивной драмы по роману Достоевского

В Москве пройдут показы постановки «Преступление и наказание» до 31 мая

В Москве начались заключительные показы иммерсивной драмы «Преступление и наказание». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра «Особняк Дашков 5».

Зрители могут посетить постановку до 31 мая.

Спектакль впервые прошел в подобном формате. Он позволяет зрителям не просто наблюдать за происходящим, а буквально становиться его частью. Команда постановки сделала декорации особняка XIX века, создающие атмосферу мистики и напряженного ожидания.

«Здесь действие разворачивается во всех пространствах здания одновременно. Зрители свободно перемещаются между комнатами, выбирают собственный маршрут и точку наблюдения — иногда на расстоянии вытянутой руки от актеров. А самые внимательные получают шанс попасть в «personal experience» — эпизоды тет-а-тет с персонажем, раскрывающимся по-новому только при личной встрече», — отметили в пресс-службе.

Премьера спектакля состоялась в сентябре 2024 года. За это время его посетили такие знаменитости, как Анфиса Чехова, Дмитрий Журавлев, Эльдар Джарахов, MONA, Лена Летучая, Евгений Сангаджиев, Дилара Зинатуллина, Илья Куруч, Анет Сай и 10AGE, Артем Муратов, Виктор Щетков, Валентин Сидоров, Карен Адамян, Лиза Шакира, Леша Янгер, Катя Конасова и Василий Бейнарович.

Владимир Мирзоев стал режиссером-постановщиком спектакля. Он заявил, что иммерсивный театр дает актеру небывалую степень свободы.

Ранее продюсер обвинил актрису театра «Ленком» в вымогательстве на сумму 6 млн рублей.