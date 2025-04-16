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Отец Децла примет участие в реалити-шоу с экстрасенсами

Продюсер Александр Толмацкий стал участником реалити-шоу «Мастер игры»
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ТНТ

Отец рэпера Децла, музыкальный продюсер Александр Толмацкий примет участие в реалити-шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Толмацкий посоперничает с известными артистами, блогерами и экстрасенсами. Он известен по работе с группами «Комбинация» и «Восток». Продюсер признался, что еще никогда не участвовал в проекте, подобном «Мастеру игры».

«Ты живешь внутри игры, ты ее составная часть. Здесь все зависит только от тебя: как ты чувствуешь людей, умеешь ли выстраивать стратегию, насколько хорошо адаптируешься к неожиданным поворотам. Это не сцена, не бизнес и не студия – это реалити-шоу, где важно быть максимально гибким и в нужный момент очень жестким. Возможно, этот проект даст мне понимание, насколько я разбираюсь в людях», — отметил продюсер.

По словам Толмацкого, он привык к интригам и манипуляциям, так как долгие годы работает в шоу-бизнесе. Он не исключил, что его внешний вид и возраст могут создать сложности в проекте. Продюсер уверил, что готов к ним.

В шоу «Мастер игры» 22 героя соберутся на вилле в Марокко, чтобы сразиться за главный приз и испытать друг друга на прочность. Трое из них с самого начала становятся «темными» – их задача оставаться в тени, не выдать свою роль и устранять соперников. Другие участники будут «светлыми». Они должны выявить предателей.

Ранее звезда «Слова пацана» впервые снялся в реалити-шоу.

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