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Макс +100500 снялся в двух голливудских фильмах с Йовович и Шварценеггером

Блогер Максим Голополосов рассказал, что дважды снялся в голливудских фильмах
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@adam_moran/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Максим Голополосов, известный под псевдонимом Макс +100500, рассказал в проекте «Дежурный по Кинопоиску», что снялся в двух голливудских фильмах.

Голополосов признался, что играл в комедии «Скауты против зомби». Он исполнил эпизодическую роль зомби. В картине также снялись Патрик Шварценеггер и Тай Шеридан. Блогер отметил, что при финальном монтаже его не было видно в кадре.

«Там было прикольно, что там был зомби-хореограф на проекте. А я с детства играю в игры по «Resident Evil». Я жестко фанател по зомби-темам. И мы играли с пацанами в зомби. У меня опыт типа был», — поделился блогер.

По словам Голополосова, он также был на съемках фильма «Обитель зла: Последняя глава» в ЮАР. Там блогер познакомился с американской актрисой Миллой Йовович.

«Нас возили по декорациям. Мы видели комнату с лазерами. Надо мной работал старший гример. Главный гример на проекте. Три часа пластического грима. Правда, на монтаже получалось так, что каждый раз, когда камера должна пролететь мимо меня, они кат делают на другой ракурс. В итоге в кадр я нигде не попал», — поделился Голополосов.

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