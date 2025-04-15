Украинский режиссер Александр Муратов умер за неделю до 90-летия

За неделю до своего 90-летнего юбилея умер советский и украинский режиссер и сценарист Александр Муратов, который был первым мужем сценаристки Киры Муратовой. Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

К 90-летию режиссера в Доме кино три месяца показывали его фильмы.

«Муратов принадлежал к поколению шестидесятников, которое искренне верило: если каждый будет стоять за свои идеалы, жизнь изменится. <...> Несмотря на солидный возраст и достаточно сложное состояние здоровья, Александр Игоревич продолжал работать до последнего», — говорится в сообщении.

Мужчина родился в 1935 году в семье писателя Игоря Муратова в Харькове. После окончания школы он поступил на режиссерский факультет ВГИКа и окончил его в 1959 году. В ходе своей карьеры Муратов работал на киностудии имени Горького, Одесской киностудии, с 1967 года — на Киевской киностудии имени Довженко.

Со своей супругой в 1964 году Муратов снял фильм «Наш честный хлеб», в 1966 году — первую самостоятельную картину «Авдотья Павловна».

Среди самых известных работ режиссера числится проект, созданный по сценарию братьев Вайнеров, фильм от 1982 года «Гонки по вертикали». Помимо этого, в фильмографию Муратова входят — «Весенний дождь», «У крутого яра» (дипломная работа), «Та самая ночь», «Старая крепость» и другие.

Ранее стало известно о гибели украинского комика Александра Чечуна.