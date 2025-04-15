Ватикан причислил к лику блаженных знаменитого архитектора-модерниста

Папа Римский Франциск провел беатификацию (причислил к лику блаженных) знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди. Об этом сообщает Vatican News.

Гауди был присвоен титул досточтимого Слуги Божьего. Понтифик признал, что главным подвигом жизни архитектора стало возведение Искупительного храма Святого Семейства (Sagrada Família) в Барселоне. В Ватикане подчеркнули, что Гауди стремился «превратить искусство в хвалебный гимн Господу и сделать Бога известным и приблизить людей к Нему».

Архитектор руководил строительством храма более 40 лет. Последние 14 лет он жил рядом с базиликой. Другими известными проектами Гауди являются дворец Гуэль, парк Гуэль, винные погреба Гуэль, часовни и крипты Колонии Гуэль, павильоны усадьбы в Педральбесе.

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