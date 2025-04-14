Голос Вилли Вонки из «Чарли и шоколадная фабрика» раскрыл, почему скрывает свою семью

Актер кино и дубляжа Илья Бледный признался в интервью Леди Mail, что намеренно скрывает свою семью от общественности.

«Публичный человек и так частенько оказывается под микроскопом, подвергать препарированию своих близких людей я бы не хотел», — пояснил Бледный.

По словам артиста, он хранит семейные кадры в альбомах и телефоне и не планирует выкладывать их в сеть. Известно, что актер женат на коллеге по сцене Александре — дочери звезды «Жестокого романса» Виктора Проскурина. У пары есть сын Даниил, который родился в 2003 году. Также артисты растят дочь Александры от первого брака Елизавету.

«Все счастливые семьи счастливы одинаково, мы тоже не стали изобретателями велосипеда. Еще в юности мама научила меня двум вещам: оставлять плохое настроение за порогом дома и не критиковать то, что другой человек делает», — раскрыл секрет счастливых отношений Бледный.

Актер добавил, что его дети уже выросли и стали полностью самостоятельными людьми со своими собственными взглядами на жизнь, увлечениями и планами.

«Это не значит, что мы отдалились друг от друга. Наоборот: мы вместе проводим все праздники, печем блины, ходим на концерты и смотрим кино. Просто я могу быть за них спокоен», — поделился артист.

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