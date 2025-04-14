Раскрыта дата выхода мультфильма «Царь царей» по мотивам повести Чарльза Диккенса

Мультфильм «Царь царей» по Диккенсу выйдет в российский прокат 15 мая 2025 года

Мультфильм «Царь царей», созданный по мотивам повести Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа», выйдет в российский прокат 15 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Атмосфера кино».

Сюжет начинается с того, что отец-писатель рассказывает своему сыну Уолтеру и их кошке Уилле величайшую историю мира – и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим жизнь мальчика. Благодаря яркому воображению, Уолтер погружается в увлекательный мир чудес.

Эту историю, напомнили в пресс-релизе, Диккенс рассказывал своей семье в качестве ежегодной рождественской традиции. Она была опубликована лишь в 1934 году – спустя шесть десятилетий после кончины писателя.

Режиссером мультфильма выступил Чан Сон-хо, для которого эта работа стала дебютом. По словам постановщика, он много лет трудился над анимацией.

«Этот проект был моей страстью на протяжении почти десяти лет, и я счастлив представить его миру», — признавался Чан Сон-хо.

Сценарий к «Царю царей» написали Чан Сон-хо совместно с Робом Эдвардсом («Принцесса и лягушка»), Хосок Соном и Джейми Томасоном.

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