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Кудрявцева вышла из себя после признания о проблемах в браке: «Мне плевать»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что ей плевать на мнение хейтеров
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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в Telegram-канале, что начинает привыкать к критике со стороны подписчиков по поводу ее мнения.

Кудрявцева задалась вопросом, станет ли лучше, если она не будет иметь своей позиции и подстраиваться под других. Будет «сидеть на жопе мирно, поддакивать и быть милой», а ее за это перестанут критиковать и начнут любить.

«Но так получилось, что я уже давно взрослая, самодостаточная баба и мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни», — призналась телеведущая.

Накануне Кудрявцева в личном блоге назвала себя «созависимой» в отношениях с мужем Игорем Макаровым. Знаменитость не раз намекала, что супруг страдает от алкогольной зависимости — и она «задолбалась» его спасать.

«Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять», — высказывалась телеведущая.

В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова. В 2018-м звезда родила дочь Машу. У Кудрявцевой также есть сын Жан от музыканта «Ласкового мая» Сергея Ленюка.

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