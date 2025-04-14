Скончался Нобелевский лауреат из Перу

Лауреат Нобелевской премии по литературе из Перу Льоса умер в 89 лет

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года, перуанский писатель Марио Варгас Льоса умер в 89 лет. Об этом рассказал его сын Альваро на своей странице в социальной сети X.

Похороны Льосы пройдут в закрытом режиме.

Перуанский писатель приобрел популярность в 60-е годы. Тогда его роман «Город и псы» 1963-го года стал культовым в СССР и был экранизирован. При этом в родной стране он был публично сожжен на плацу Леонсио Прадо. В 1970-е годы Льоса склонился от коммунистических взглядов к либеральным, воплощением чего стала его книга «Война конца света», которую он называл своим главным произведением.

Писатель активно исследовал темы восстания и общественного устройства. При написании книг в качестве материала для вдохновения он нередко использовал исторические документы. Многие его работы были посвящены сопротивлению индейских племен колонизаторам.

Премию в 2010 году Льоса получил «за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения».

До этого лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Хан Ган из Кореи.

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