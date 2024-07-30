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Демчог об отношениях с Охлобыстиным: «Сейчас мы не на связи»

Актер Демчог признался, что высоко ценит талант Охлобыстина

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vdemchog

Актер Вадим Демчог признался в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что редко общается с коллегой по сериалу «Интерны» Иваном Охлобыстиным.

Демчог уточнил, что раньше они с Охлобыстиным были очень дружны. Актеры отмечали вместе различные праздники, включая Новый год и дни рождения. Однако сейчас, по словам артиста, они не на связи.

«Я безумно ценю его талант, его органику, его умение потоково погружаться в образ, тему. Я, как артист и исследователь феномена творчества, очень высоко его ценю», — поделился актер.

Ситком «Интерны» вышел в 2010 году на телеканале ТНТ. Сериал рассказывает о молодых и неопытных врачах, попадающих в смешные ситуации. Демчог сыграл в проекте заведующего кожно-венерологическим отделением Ивана Купитмана, близкого друга заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова (Охлобыстин).

В сериале также приняли участие Илья Глинников, Один Байрон, Светлана Камынина, Кристина Асмус, Светлана Пермякова, Яна Гурьянова, Александр Ляпин.

В феврале 2024-го Охлобыстин признался, что не видит смысла в создании продолжения к «Интернам», так как в российской сериале без того много эпизодов.

Ранее Охлобыстин отреагировал на санкции ЕС.

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