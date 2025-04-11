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Книга Юлии Пересильд стала самой популярной среди произведений о космосе

Книга актрисы Пересильд «Это космос, детка!» стала популярнее книг о Гагарине
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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Книга актрисы Юлии Пересильд «Это космос, детка!» заняла первое место среди популярных произведений о космосе среди россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Произведение обошло по популярности книги о Юрии Гагарине. На втором месте среди самых читаемых книг о космосе — Василий Берг, «Гагарин».

Далее популярными произведениями оказались Александр Милкус, «Юрий Гагарин. Как это было? Первый человек в космосе», Виорель Ломов, «100 великих покорителей космоса», а также Алексей Леонов, Дэвид Скотт, «Две стороны Луны. Космическая гонка времен холодной войны».

Также среди читателей активно набирают популярность книги об Илоне Маске. Самым популярным остается произведение Уолтера Айзексона. На втором месте «Илон Маск его словами» и на третьем Тим Хиггинс «Создавая религию. Как Илон Маск превратил Tesla из компании-выскочки в самого дорогого автопроизводителя в мире».

Среди самых читаемых книг в жанре нон-фикшн про космонавтику оказались произведения Стивена Хокинга, в том числе «Теория всего», а также «Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр».

Лидером среди художественной литературы о космосе для детей стала книга Кира Булычева «Тайна третьей планеты».

Ранее стало известно, что интерес к биографии Овечкина вырос среди россиян.

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