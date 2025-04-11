Фанаты Паши Техника пытаются добиться согласования на мемориал рэперу в Уфе

Один из поклонников Паши Техника заявил, что несколько друзей намерены установить мемориал в честь рэпера. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам пришедшего на прощание с Техником Артура, он вместе с товарищами добивается согласования на установку памятника на «Арт-квадрате». Он показал эскиз мемориала и заверил, что он будет символом пагубного влияния наркотиков на людей.

Прощание с Пашей Техником произошло в храме Петра и Павла в Лефортово. Музыканта упокоят на Николо-Архангельском кладбище рядом с родственниками.

В конце марта стало известно, что Техник был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда. Его экс-супруга Ева Карицкая отмечала, что рэпера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья музыканта не исключали, что Техника мог отравить один из фанатов на вечеринке.

До этого сообщалось, что Техник находится в близком к критическому состоянии — он дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У артиста поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени. Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда.

Ранее рэпер Птаха заявил, что Паша Техник сидел на наркотиках ради фанатов.