27-летний Денис Власенко стал лицом российского секспросвета

Премьера сериала «Про это самое» о сексе и деревне состоится 14 апреля

Премьера сериала «Про это самое» состоится 14 апреля на телеканале ТНТ в 21:00, а главную роль исполнит 27-летний актер Денис Власенко («Хэппи Энд»). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Создатели назвали Власенко «лицом российского секспросвета», поскольку артист прославился благодаря роли в сериале о вебкаме «Хэппи Энд» и также снялся в комедийном шоу «Мне плевать, кто вы». В пресс-службе проекта также раскрыли, что сценаристы «Про это самое» подсмотрели сюжеты для сериала в интернете.

«Реальные мифы, вроде «аскорбинки как способа контрацепции», попали в сценарий без прикрас. А вот аптека без презервативов — уже авторская гипербола. Хотя кто знает, какие тайны еще скрывает сельская фармацевтика?» — уточнили создатели.

Сериал «Про это самое» был впервые показан на фестивале пилотных серий в Иванове. Главный герой — Митя, молодой врач-сексолог, возвращающийся из Питера в родное село Озерное. Его миссия — просвещать односельчан, вооруженных стыдом, суевериями и сомнительными лайфхаками из интернета.

На фестивале «Пилот» сериал не получил наград, но приобрел статус «самого ожидаемого сериала». В числе его главных плюсов эксперты выделили честность, легкий тон и актерскую органику.

Съемки сериала проходили в нескольких деревнях возле Переславля-Залесского, которые в кадре собрали в единый кинематографический образ. Команде пришлось снимать в нескольких местах и тщательно подбирать ракурсы, а также справляться с погодой.

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