Клава Кока заявила, что секс на первом свидании может привести к свадьбе

Певица Клава Кока призналась, что у нее не было секса на первом свидании

Певица Клава Кока призналась в беседе с Voice, что у нее не было секса на первом свидании.

Кока отметила, что никогда не целовалась на таких встречах. До интима тоже не доходило. Артистка уточнила, что знает случаи, когда секс на первом свидании привел к свадьбе.

«У меня есть девчонки знакомые, у которых случился секс на первом свидании, и они уже в браке. Вот как бывает. Иногда это работает, да», — поделилась исполнительница.

Кока рассказала, что сейчас у нее нет возлюбленного. Певица поделилась, что ей важно, чтобы возлюбленный встречался с ней не ради славы и пиара. Для нее будет «красным флагом», если парень постоянно просит сфотографироваться. Она не хочет, чтобы партнер воспринимал ее через призму популярности.

22 октября Кока объявила о расставании с блогером Александром Повериным, с которым встречалась после проекта «Сердце Клавы». На тот момент они уже полтора месяца не состояли в отношениях. Артистка призналась, что все это время заглушала боль от разрыва работой. Она уточнила, что сама стала инициатором расставания.

Ранее экс-возлюбленный Клавы Коки рассказал о проблемах в отношениях с певицей.