Музыкальный критик назвал причины популярности Децла

Российский рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) стал успешен, поскольку отец и продюсер Александр Толмацкий раскручивал его по законам поп-культуры, а подростки искали кумира. Таким мнением поделился в беседе с News.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.

Успех Децла Бабичев сравнил с популярностью группы «На-На» на пике.

«Толмацкий раскручивал Децла по законам поп-культуры, хотя рэп не предполагает идолопоклонничества и больших площадок. Но тогда была какая-то пропасть в музыке для подростков, искавших себе кумира на сцене», — объяснил он.

Критик отметил, что основным мотивом треков Децла стали недопонимание между родителями и подростками и проблемы взросления.

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

В конце 2023 года рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, назвал печальной историей свой конфликт с коллегой Децлом, который дошел до суда в 2017 году.

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