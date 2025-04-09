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Юрий Колокольников раскрыл, какими режиссер «Белого лотоса» видит русских

Актер Юрий Колокольников: режиссер «Белого лотоса» точно поймал русскую черту
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HBO

Актер Юрий Колокольников рассказал в интервью Кинопоиску, каким режиссер сериала HBO «Белый лотос» Майк Уайт видит русских людей.

«Мы обсуждали моего героя и то, какими ему представляются русские, и Уайт говорит: «Знаешь, вот вы русские такие большие, мощные, сильные. Но когда напьетесь, то прям чувствуется, что у вас в сердце така-а-а-я боль. И вы сразу плакать, титьку, мамку, тю-тю-тю», — поделился артист.

По словам Колокольникова, Уайт увидел в этом национальный паттерн поведения русского человека. В сериале, вспомнил актер, его герой напился и начал рассказывать о том, как его били в детстве.

«Чисто русский такой характер! <…> В общем, Майк довольно точно поймал эту нашу черту», — заявил Колокольников.

Актер также назвал съемки в сериале «Белый лотос» невероятным приключением: он жил в нескольких элитных отелях за границей, «и иногда выходил сниматься».

«Ко мне старшая дочка Таисия приезжала на неделю, она до сих пор говорит: «Господи, папа, я что, была на съемках «Белого лотоса»? Ничего себе!» Ты не на съемках — ты на отдыхе», — поделился артист.

Всего, уточнил Колокольников, было 115 съемочных дней с февраля по август. Ему приходилось трижды летать в Таиланд на две недели: раз на Самуй и дважды — на Пхукет.

Ранее сообщалось, что автор «Игры престолов» встретился с «лютоволками».

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