Агент Ван Дамма назвал абсурдными обвинения в причастности актера к секс-торговле

Агент Ван Дамма опроверг, что актер причастен к секс-торговле в Румынии

Агент Жан-Клода Ван Дамма опроверг в беседе с People, что актер причастен к секс-торговле в Румынии.

Агент артиста назвал слухи гротескными. По словам представителя Ван Дамма, актер не хочет комментировать домыслы, которые «столько же абсурдны, сколь и необоснованны».

В апреле издание Libertatea сообщило, что девушка из Румынии подала жалобу на актера Жан-Клода Ван Дамма. Она утверждала, что стала его жертвой более 10 лет назад.

Как рассказала предполагаемая жертва, которой сейчас 26 лет, инцидент произошел во французских Каннах, когда она была несовершеннолетней. Тогда ее и еще четырех девушек якобы «отдали актеру», при этом все присутствовавшие знали, что речь идет о сексуальной эксплуатации.

Обвинение против Ван Дамма было выдвинуто в рамках масштабного расследования преступлений румынского предпринимателя и владельца модельного агентства Мореля Боля — его называют «самопровозглашенным гуру», причастным к созданию сети торговли людьми. Предполагается, что именно Боля предоставил актеру девушек в Каннах.

Ранее сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров.