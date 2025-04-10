Суд арестовал драгоценности и часы, которые Николай Басков дарил жене

В рамках дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева были арестованы драгоценности и коллекция часов Светланы Шпигель, которые ей подарили бывшие мужья. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, женщина была замужем за певцом Николаем Басковым (с 2001 по 2008 год) и за зампредом правления компании «Нафтогаз Украины» Вячеславом Соболевым (с 2011 по 2014 год).

Согласно материалам дела, защита Шпигель настаивала на том, что в суде не было доказано, что драгоценности и часы были получены преступным путем. Женщина получила их «в рамках раздела совместно нажитого имущества до марта 2015 года». Адвокат попросил снять арест с ее имущества.

В конце марта Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении бывшей жены певца Николая Баскова. Она будет проходить в форме реструктуризации ее задолженности. По данным источника, заявление о банкротстве подал конкурсный управляющий обанкротившейся фармкомпании «Биотэк» ее отца Бориса Шпигеля. Суды трех инстанций до этого обязали Светлану Шпигель вернуть компании около 67 млн руб.

В прошлом году Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля деньги и швейцарские часы на сумму более 30 млн руб. За это Белозерцев обеспечивал заключение госконтрактов с его компанией. 5 ноября суд освободил Шпигеля от наказания по делу о взятке по состоянию здоровья.

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