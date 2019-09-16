Депрессия и алкоголь: как падал Микки Рурк

Детство Микки Рурка не было простым: родители мальчика разошлись, когда ему было семь лет. После развода он с братом и сестрой был вынужден переезжать с места на место, пока мать не вышла замуж за бывшего полицейского. Взаимоотношения с отчимом у Рурка не складывались. По его воспоминаниям, мужчина требовал от детей дисциплины и беспрекословного подчинения, а также часто поднимал руку не только на пасынка, но и на жену.

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«Я долго разговаривал с моим терапевтом. Вот уже девять лет я его пациент. Он сказал: «Если ты со всеми людьми обращаешься таким образом, как будто бы они тебе наносят вред, то ты в проигрыше, а они — в выигрыше». Я хочу предотвратить такое развитие событий.

Мой отчим многое испортил в моей жизни, и я хочу бороться с этим негативом, чтобы не потерять то хорошее, что еще осталось во мне. Он больше не будет меня контролировать», — рассказывал актер в интервью NY Times.

Боксерский ринг стал для Рурка местом, где он мог мириться со своей агрессией. В этот спорт он пришел в 12 лет и впоследствии мечтал сделать в нем карьеру. Однако дальнейшую судьбу артиста решил случай.

«Я лет шесть занимался боксом. Но получил сотрясение мозга и некоторое время ничего не делал, валяясь на пляже. Мой приятель из университета Майами ставил пьесу Жене и пригласил меня. Я согласился и потом подумал: «Вау! Да это куда интересней, чем вставать в шесть утра и накручивать четыре мили». Мне так это понравилось, что я решил пойти на актерские курсы», — сказал Рурк в беседе с Playboy.

В 1971 году в возрасте 19 лет артист после окончания школы отправился в Нью-Йорк, где поступил в Актерскую студию Ли Страсберга. Параллельно с учебой он ходил на пробы, но первое время получал отказы, пока Стивен Спилберг не пригласил его в качестве статиста на фильм «1941».

После этого Рурк появился в эпизодах нескольких фильмов, а в 1981 году сыграл небольшую роль в триллере «Жар тела». Игра Микки Рурка запомнилась зрителям, а критики оценили талант молодого актера.

Однако по-настоящему его раскрыл Фрэнсис Форд Коппола. В 1983 году Рурк снялся в его картине «Бойцовая рыбка» вместе с Николасом Кейджем и Мэттом Диллоном.

«Микки Рурк — выдающийся актер. Есть в его личности и таланте некий магнетизм, тайна», — говорил позднее Коппола.

Образ брутального мотоциклиста стал визитной карточкой актера, после выхода фильма о нем заговорили. Постепенно карьера шла в гору. Рурк сыграл в «Крестном отце Гринвич Виллидж», «Годе дракона», но ошеломительный успех пришел с премьерой «Девяти с половиной недель» в 1986 году.

Партнершей актера по фильму стала Ким Бейсингер, с которой, по слухам, у него были напряженные отношения на съемках.

«Зрители думали, что между нами на съемках была сильная химия, но на самом деле ее было очень мало. Мы оба понимали, что за фильм снимаем и что это нужно для нашей карьеры. Но на экране чувствовалась исходящая от него опасность. И он действительно был опасен», — делилась впечатлениями от съемок актриса.

Лента получила статус культовой, сделав Рурка секс-символом конца 80-х годов. В нашей стране времен видеосалонов картина и вовсе стала чуть ли не популярнее боевиков с Арнольдом Шварценнегером.

Сам Микки Рурк не раз признавался, что снялся в фильме исключительно из-за денег

«Все это иллюзия, — говорил он. — Так что у меня нет никакого уважения к кинобизнесу. Я уважаю только те доллары, которые мне платят».

В конце 90-х карьера артиста стремительно пошла на спад. Ленты «Последний ковбой», «Пуля», «Выход в красное» и «Другие девять с половиной недель», в которых актер сыграл из-за гонорара, с треском провалились в прокате. Это сильно ударило по самолюбию Рурка, и его все больше одолевала депрессия.

«Я потерял дом, жену, доверие, окружение. Я потерял душу. Я остался один. Перестал звонить телефон. Я жил на 200 долларов в неделю. Впервые за много лет я стал сам ходить в супермаркет. Сейчас я привык к этому, но в первый раз, когда я оказался там, толкал эту долбанную тележку, пытался купить что-то на ужин», — цитирует его британский таблоид Standard.

Во многом его депрессия и алкоголизм были связаны с расставанием с женой Кэрри Отис, с которой у него завязались отношения на съемках еще одной популярной в России эротической картины «Дикая орхидея». Рурк не скрывал, что пережил развод крайне болезненно и в тот момент был уверен, что не сможет продолжить свою актерскую карьеру.

Он действительно на некоторое время исчез из поля зрения, но в 2005 году внезапно появился в «Городе грехов» Роберта Родригеса и «Домино» Тони Скотта, доказав, что не готов так быстро сдаться. В 2008-м актер по-настоящему вернулся с фильмом «Рестлер» Даррена Аронофски.

«Сначала я смутился: это какая-то клоунада, а не бой. И только когда вник в тонкости и набил первые шишки, зауважал данный спорт. Не важно: бокс, рестлинг или борьба. Главное — в «Рестлере» отличная история», — сказал он.

Рурк принимал активное участие в написании реплик и сыграл отчасти автобиографическую историю. По сюжету, главный герой Рэнди «Баран» Робинсон был звездой 80-х, но с годами все потерял. За роль волевого бойца актер был номинирован на премию «Оскар», а сам «Рестлер» получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

За свою жизнь Рурк постоянно становился объектов внимания таблоидов, в частности, из-за множества пластических операций. Так, для того, чтобы залатать нос, перебитый в боксерских поединках, ему однажды понадобился хрящ из собственного уха.

В 2008 году Рурк признался журналистам, что «обратился не к тому парню». В результате его черты уже никогда не будут напоминать те, что сделали его звездой в середине 80-х.

Изменение внешности не сказалось на актерских талантах Рурка: после возвращения он стал получать роли уже не романтических, а брутальных героев. После «воскрешения» карьеры артист снялся в «Железном человеке 2», «Неудержимых», «Тринадцати», «Городе грехов 2» и «Торговле кожей». Последний раз он сыграл в фильме «Тропа легионера» в 2018 году.

В начале сентября этого года Микки Рурк вновь попал на первые полосы таблоидов из-за своего внешнего вида после бесчисленного количества пластических операций. Он появился на шоу «Good Morning Britain», выйдя на связь со студией через видеочат. Его внешность настолько изменилась, что даже ведущий передачи с большим трудом смог скрыть свое удивление.