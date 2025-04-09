СМИ раскрыли, что стало с внедорожником Ефремова после ДТП

RT: внедорожник Михаила Ефремова был продан за 2 млн рублей в 2022 году

Внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова, на котором актер устроил ДТП, был продан за 2 млн рублей в 2022 году. Об этом сообщает RT.

По данным издания, машину Ефремова приобрел россиянин Владимир, проживающий в городе Валуйки Белгородской области. Мужчина раскрыл, что был рад покупке нового автомобиля и знал о случившемся ДТП. По словам Владимира, ему был важен «маленький пробег, а не история авто».

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. Накануне стало известно, что Михаил Ефремов прибыл в свою московскую квартиру после освобождения.

«Ребят, чувствую я себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу, очень много впечатлений сразу. <…> Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал», — говорил актер журналистам.

Ранее адвокат Ефремова раскрыл условия освобождения актера.