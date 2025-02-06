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Певец Данко об участии в шоу «Выживалити»: «Я был в худшей форме»

Певец Данко назвал себя куском мерзкого жира в шоу «Выживалити»
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Globallookpress.com

Певец Данко признался в беседе с порталом «Страсти», что никак не готовился к шоу «Выживалити».

По словам Данко, за неделю до начала проекта он сходил на стадион, чтобы проверить свою физическую форму. Артист не смог пробежать и четверти поля. Певец также отметил, что перестал следить за фигурой после травмы спины. Из-за нее исполнитель несколько лет не мог нормально шевелиться. После восстановления спины артист упал с мотоцикла и сильно повредил руку. У певца были разорваны сухожилия в четырех местах.

«Я был в худшей форме за всю свою жизнь, был куском мерзкого, отвратительного жира. И вот в таком состоянии поехал на проект», — рассказал артист.

Данко признался, что недооценил масштаб проекта. Он заявил, что начал бы готовиться раньше к шоу, если бы знал, куда шел. Певец на тот момент не смотрел первый сезон передачи.

«Думал, вот сидят там участники, языками чешут, жрут какашки и тараканчиков. Разговорчики, тусовочки. Мягко говоря, недооценил. И в соперниках у меня были молодые качки, спортсмены, даже олимпийская чемпионка. Когда их увидел, вообще был шокирован. Но уже было поздно что-то с этим делать. Поэтому для меня участие в «Выживалити» — не просто подвиг, а мегапреодоление себя», — поделился исполнитель.

Ранее Тарасов отказался от участия в шоу с Ольгой Бузовой.

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