Басков о молодых артистах: «Не могут справиться со славой и деньгами»

Молодым музыкантам слава и деньги зачастую кружат голову, поэтому им важно иметь правильных друзей и прислушиваться к ним. Одной из главных проблем начинающих артистов является то, что они слышат только себя, заявил НСН народный артист России, певец, телеведущий Николай Басков.

Басков пожелал «силы, здоровья и ума» молодым артистам, подчеркнув, что они проходят непростой путь.

«Сейчас такое количество талантливых, молодых, успешных ребят. Но за 25 лет я таких молодых успешных ребят очень много видел. И потом они не смогли справиться не со сценой. Они не смогли справиться сами с собой. Потому что слава, популярность, деньги очень кружат голову, и не каждый может это выдержать», — сказал певец.

По его словам, наиболее сильное влияние на творческих людей оказывает правильное окружение, поэтому крайне важно, чтобы с молодым артистом рядом были честные люди, готовые по необходимости направить его в правильную сторону. Самая большая проблема в этом случае — неумение слышать никого, кроме себя, заключил Басков.

До этого россияне выбрали Николая Баскова лучшим телеведущим 2024 года. За певца, который ведет шоу «Ну-ка, все вместе» («Россия-1»), проголосовали более 38% респондентов. На втором месте в номинации «Лучший телеведущий года» оказался Андрей Малахов с результатом более 27%.

Ранее Басков не выступил в Кремле из-за болезни.