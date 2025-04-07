Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Басков о молодых артистах: «Не могут справиться со славой и деньгами»

Николай Басков посоветовал молодым артистам выбирать правильных друзей
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Молодым музыкантам слава и деньги зачастую кружат голову, поэтому им важно иметь правильных друзей и прислушиваться к ним. Одной из главных проблем начинающих артистов является то, что они слышат только себя, заявил НСН народный артист России, певец, телеведущий Николай Басков.

Басков пожелал «силы, здоровья и ума» молодым артистам, подчеркнув, что они проходят непростой путь.

«Сейчас такое количество талантливых, молодых, успешных ребят. Но за 25 лет я таких молодых успешных ребят очень много видел. И потом они не смогли справиться не со сценой. Они не смогли справиться сами с собой. Потому что слава, популярность, деньги очень кружат голову, и не каждый может это выдержать», — сказал певец.

По его словам, наиболее сильное влияние на творческих людей оказывает правильное окружение, поэтому крайне важно, чтобы с молодым артистом рядом были честные люди, готовые по необходимости направить его в правильную сторону. Самая большая проблема в этом случае — неумение слышать никого, кроме себя, заключил Басков.

До этого россияне выбрали Николая Баскова лучшим телеведущим 2024 года. За певца, который ведет шоу «Ну-ка, все вместе» («Россия-1»), проголосовали более 38% респондентов. На втором месте в номинации «Лучший телеведущий года» оказался Андрей Малахов с результатом более 27%.

Ранее Басков не выступил в Кремле из-за болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами