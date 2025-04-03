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В Госдуме назвали Пугачеву ушлой бабушкой

Депутат Милонов призвал признать Пугачеву иноагентом
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Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов признался в беседе с NEWS.ru, что пока не слышал новые песни народной артистки России Аллы Пугачевой о войне.

Милонов считает, что Пугачеву стоит признать иноагентом, если при проверке песен обнаружатся вещи, которые позволят ее объявить таковой. По мнению депутата, это справедливо.

«Денег у нее полно, но, видимо, она заботится о том, чтобы завоевать благосклонность новых хозяев, видимо, ей посоветовали переориентироваться с американских на европейские структуры», — заявил депутат.

Милонов заявил, что Пугачева до последнего старалась не высказываться по поводу специальной военной операции на Украине. Он считает, что певицу сейчас попросили четко обозначить свою позицию.

«Она ушлая бабушка и пережила столько генсеков, всегда до последнего обслуживала интересы власти и остерегалась делать заявления. Видимо, сейчас от нее там потребовали четко обозначить свою позицию. Она сделала выбор», — рассказал Милонов.

Ранее Погребняк ответила на извинения Милонова на фоне угроз судом.

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