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Родившая первенца вдова Джигарханяна ответила на вопрос об отце ребенка

Вдова Джигарханяна Цымбалюк-Романовская заявила, что не выходила замуж за отца своего первенца
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michelphoto77rus/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Пианистка, вдова артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась деталями своего материнства. 46-летнюю Виталину цитирует aif.ru.

По словам Цымбалюк-Романовской, беременность прошла без осложнений, и она родила здоровую девочку 25 марта. Замуж за отца своего ребенка она не выходила и на вопрос о его личности отвечает: «Какая разница?»

«Видите ли, моих родителей не стало несколько лет назад, поэтому желание стать мамой возникло остро. Я перестала себя чувствовать ребенком», — говорит о своей запланированной беременности пианистка.

Виталина вместе с дочерью живут в Москве, все свое время женщина уделяет новорожденной.

Пианистка была замужем за актером Арменом Джигарханяном с 2016 по 2017 год. До того, как заключить официальный брак, знаменитости долгое время состояли в отношениях. В сентябре 2019 года артист сообщил, что воссоединился с бывшей женой Татьяной Власовой, которая специально вернулась из США, чтобы ухаживать за ним.

Педагог также состояла в отношениях с певцом Прохором Шаляпиным. Артисты записали дуэтную песню «Я больше не буду», а через год объявили о расставании.

О первенце музыкантки стало известно 1 апреля.

Ранее турецкий актер Джан Яман признался, что остался в восторге от русских блинов.

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