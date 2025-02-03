Руслан Белый назвал Comedy Club отвратительной площадкой для стендапа

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался в интервью телеканалу «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией), что ему не нравилось выступать в шоу Comedy Club.

Белый назвал Comedy Club отвратительной и невероятно тяжелой площадкой для стендап-комедии. Артист объяснил, что на программу приходили люди с большим достатком, которые не понимали его бытовые проблемы, звучащие в шутках.

«Это же такая VIP-передача. Она чаще в Барвихе снимается. Там за малым, не знаю, нет каких-то балерин с веерами. Где вот люди какие-то… Какие-то женщины из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на винирах, какие-то мужики, которые за 20-50 тысяч рублей купили столик. И тебе надо им рассказывать про свою жизненную бытовую ситуацию. Они зачастую просто не понимают, о чем ты говоришь», — поделился юморист.

Белый отметил, что ему также было сложно из-за того, как выстроена площадка. Он рассказал, что сцена была сильно освещена, поэтому там видно каждого зрителя. Как заявил комик, после каждого шоу у него тряслись коленки. Юморист признался, что ни разу не смог получить удовольствие от выступления. Он сравнил выход на сцену туда с ответом у доски в школе. При этом комик считает, что работа в Comedy Club закалила его.

«Я вот так оцениваю. Comedy Club — это люди на каблуках, а стендап — это люди в кедах. Когда они приходят, не задумываясь, как выглядят. И там тебе гораздо легче. Потому что ты такой: «Да, хорош. Я там выдержал. Я что? Тут не выдержу?» — рассказал комик.

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