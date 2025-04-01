Григорий Лепс столкнулся с низкими продажами билетов на свое шоу

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал в беседе с порталом «Страсти», что в Сургуте и Ханты-Мансийске не хотят идти на ближайшие концерты народного артиста России Григория Лепса.

По данным издания, почти треть мест пустует на каждое из шоу в этих городах. Рудченко связал низкие продажи билетов с Великим постом перед Пасхой.

«Я знаю, что такое часто случается, когда мероприятия запланированы именно на даты Великого поста. Ну, как-то не всегда прямо с аншлагом проходят, хотя топовые исполнители — Лепс и SHAMAN», — поделился критик.

Рудченко также усомнился, что Лепс столкнется с массовым отсутствием спроса на его выступления. Он отметил, что все еще есть время. По словам продюсера, аншлаг может случиться и в последние три дня перед мероприятием.

«Ну, тем более с учетом сегодняшних, скажем так, событий, которые в целом происходят в информационном пространстве. Например, информационное агентство и всевозможные новостные источники не очень позитивную картину обрисовывают, и поэтому определенная депрессивная ситуация может присутствовать в народе», — заявил продюсер.

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