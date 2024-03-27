«Это не подарок»: Познер не видел фильм, который сняли в честь его 90-летия

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что не принимал участие в съемках документального фильма в честь своего 90-летия. Он признался, что предпочел бы не превращать свой день рождения в публичное событие. До этого стало известно, что 1 апреля на Первом канале покажут фильм «Владимир Познер. 90 минут».

«Мне стало об этом известно вчера. Не могу сказать, что это для меня подарок, поскольку я предпочел бы, чтобы мой день рождения не стал публичным событием. Хотя понимаю, что продолжаю оставаться публичной фигурой, и это связано с определенными обязательностями. Могу только добавить, что я не принимал участия в этом фильме», — сказал Познер.

Накануне стало известно, что в день 90-летия Владимира Познера на Первом канале покажут премьеру документального фильма «Владимир Познер. 90 минут». Эфир пройдет 1 апреля в полночь.

Согласно аннотации, фильм снят на основе его одноименной автобиографической книги в формате «видеокниги». В картине покажут личные признания, воспоминания и рассказы о семье, а также «оценки прошлого с высоты прожитых лет».

Последний выпуск программы «Познер» на Первом канале вышел 21 февраля 2022 года, ее гостем был Кирилл Набутов (признан в РФ иностранным агентом). С тех пор передача не выходила на экраны.

Ранее сообщалось, что 89-летний Владимир Познер стал моделью.