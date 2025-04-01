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В Москве пройдет выставка Дейнеки к 80-летию Победы

Выставка «Александр Дейнека. Контуры Победы» откроется 4 апреля в Москве
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Q-ART Gallery

Выставка «Александр Дейнека. Контуры Победы» откроется 4 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе галереи Q-ART Gallery.

Экспозиция продлится до 10 мая. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию художника Александра Дейнеки. На ней представят 80 работ живописца в военный период. Посетители выставки смогут увидеть его наброски, штудии, зарисовки в блокнотах, эскизы к известным живописным полотнам 1940-х годов. Большая часть произведений будет выставлена впервые.

Также на выставке появятся личные вещи художника и другие артефакты, раскрывающие контекст эпохи. Проект направлен на популяризацию художественного наследия Дейнеки и познакомит аудиторию с его малоизвестными работами.

«Художник обязан глубоко и зорко видеть и понимать, чем живет его родина», — говорил художник.

Александра Дейнеки не стало 12 июня 1969 года. За свою жизнь он удостоился званий Героя Социалистического Труда, Народного художника СССР. Живописец также был лауреатом Ленинской премии.

Ранее музей бомжей в центре Петербурга принял первых посетителей.

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