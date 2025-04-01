В Москве пройдет выставка Дейнеки к 80-летию Победы

Выставка «Александр Дейнека. Контуры Победы» откроется 4 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе галереи Q-ART Gallery.

Экспозиция продлится до 10 мая. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию художника Александра Дейнеки. На ней представят 80 работ живописца в военный период. Посетители выставки смогут увидеть его наброски, штудии, зарисовки в блокнотах, эскизы к известным живописным полотнам 1940-х годов. Большая часть произведений будет выставлена впервые.

Также на выставке появятся личные вещи художника и другие артефакты, раскрывающие контекст эпохи. Проект направлен на популяризацию художественного наследия Дейнеки и познакомит аудиторию с его малоизвестными работами.

«Художник обязан глубоко и зорко видеть и понимать, чем живет его родина», — говорил художник.

Александра Дейнеки не стало 12 июня 1969 года. За свою жизнь он удостоился званий Героя Социалистического Труда, Народного художника СССР. Живописец также был лауреатом Ленинской премии.

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