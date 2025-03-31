Кети Топурия завела двух обезьян: «Миша и Гриша»

Солистка группы A'Studio Кети Топурия завела двух обезьян. Об этом она сообщила в шоу «Ты не поверишь!».

Топурия приобрела белоухих игрунков за 300 тысяч рублей. Она назвала их Мишей и Гришей. Певица держит животных в террариуме. По словам певицы, ее дети надеялись, что обезьяны будут ручными и будут с ними играть, но «что-то не получилось».

«Я очень люблю животных, поэтому я был очень не хотела, чтобы они как-то напугали, навредили, потому что они (дети) сразу начали бы их лапать, брать на ручки. Поэтому я хотела сразу взрослых, которые сами бы за себя постояли. В принципе, так и получилось», — поделилась артистка.

По словам Топурии, у обезьян специально разработанное меню: на завтрак они едят кашу и творог, на обед — вареные яйца и куриное мясо с овощами, на десерт — яблоки, бананы и груши.

«Они очень милые. Не ручные, не любят играть. Но любят издалека наблюдать, смотреть мультики. Они прямо как дети. Один в один», — рассказала исполнительница.

Топурия замужем за предпринимателем Львом Деньговым с 2020 года. В 2021-м у пары появился на свет сын Адамом. У певицы также есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. В июле 2024-го певица родила вторую дочь Николь.

Ранее Кети Топурия потратила на торт сына почти полмиллиона рублей.