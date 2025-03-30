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Мадонна поставила на зубы гриллзы с синим камнем

Певица Мадонна установила на зубы гриллзы с лазуритом и бриллиантами
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madonna/TikTok

Американская певица Мадонна поставила на зубы гриллзы с бриллиантами и лазуритом. Видеороликом с обновкой она поделилась на своей странице в TikTok.

Под мелодию песни рэпера That Mexican OT «Hardest Ese Ever» 66-летняя поп-звезда продемонстрировала рот с дорогостоящим украшением, на котором выделяется синий камень.

В 2022 году на шоу Джимми Фэллона Мадонна рассказывала, что ей изготовили гриллзы на заказ к 64-му дню рождения.

«Мне просто нравится, как они выглядят — эти украшения для рта, — и у меня действительно уродливые зубы», — объясняла она.

Еще в 1980-е гриллзы — накладки на зубы — первыми начали носить рэперы. В 2010-е моду на грилзы вернули уже девушки — поп-исполнительницы, актрисы и модели. В гриллзах периодически появлялись Рита Ора, Рианна и Кара Делевинь, которая носила украшение с буквами своего имени.

В 2024 году рэпер Канье Уэст установил золотые гриллзы стоимостью $850 тысяч (77,7 миллиона рублей).

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