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Лолита призвала не запрещать турецкие сериалы

Певица Лолита заявила, что от турецких сериалов повышается рождаемость
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале попросила законотворцев не запрещать турецкие сериалы.

Милявская уверена, что турецкие сериалы повышают рождаемость. Артистка пошутила, что женщины закрывают глаза и представляют зарубежных звезд вместо своего страшного мужа.

«Ну, вы попробуйте так. Вот страшненькая баба с вами, а вы закрываете глаза, а там Анджелина Джоли на вас сверху. Хотя она тоже страшненькая. Я худых не люблю», — поделилась артистка.

Лолита заявила, что в случае запрета турецких сериалов перейдет на китайские и монгольские.

«Если честно, то я вообще это не смотрю. Просто захотелось разговор поддержать», — заявила певица.

19 марта представители движения «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор и в Министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов в стране. Активисты считают, что такие шоу негативно влияют на демографию в стране, снижают интерес россиянок к мужчинам и разрушают институт семьи.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что предложение запретить показ турецких сериалов из-за влияния на российских женщин — это желание «попиариться».

Ранее Милонов заявил, что турецкие сериалы напичканы идеологией.

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