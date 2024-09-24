В России создали список фильмов для детей, большинство оказались советскими

В России создали черновик списка фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». Как сообщает «Коммерсантъ», в Общественной палате РФ представили перечень из 191 фильма, 181 из которых оказались советскими.

Список патриотических картин был подготовлен центром «Философия образования» при Московском педагогическом госуниверситете. Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей: 10-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет.

В первую категорию, в частности, попали фильмы «Неуловимые мстители» (1966), «Тимур и его команда» (1940), «Приключения Буратино» (1975) и другие, во вторую «Человек с киноаппаратом» (1929), «Броненосец «Потемкин»» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Андрей Рублев» (1966). Среди современных фильмов школьникам 13-15 лет рекомендуют «В августе 44-го» (2001), «72 метра» (2004), «Тараса Бульбу» (2009), «Легенду №17» (2013), «28 панфиловцев» (2016), «Нахимовцев» (2022).

Школьникам из третьей категории предлагают посмотреть «Войну и мир» (1965), «Заставу Ильича» (1964), «Белорусский вокзал» (1971), «Иди и смотри» (1985). Среди современных картин для старшеклассников в списке оказался только «Русский бунт» (1999), снятый по произведениям Александра Пушкина.

Член правления Российской ассоциации политических наук Владимир Шаповалов, комментируя список, заявил, что современные фильмы не дают детям представление «о ценности крепкой семьи, созидательного труда, гражданственности, патриотизме и гордости за нашу страну».

Список из отечественных кинематографических произведений, рекомендованных к семейному просмотру, летом предложил создать глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Накануне в Минкульте рассказали, когда в прокат выйдет больше всего отечественных картин.

Ранее депутат Госдумы рассказала, что на СВО приветствуют артистов-патриотов.