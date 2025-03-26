«Жалко, что Галя ушла»: голос Степашки Голубенцева — о скончавшейся «Каркуше»

Озвучившая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши!» Галина Марченко была остроумной, талантливой актрисой, с которой прекрасно работалось. Об этом «Газете.Ru» рассказала заслуженная артистка России Наталья Голубенцева – голос Степашки.

«Я знаю ее с молодых лет, мы вместе с ней играли «Елки». Она всегда была очень доброй, талантливой актрисой. Что касается схожести с персонажем — она сама поворачивалась в профиль и говорила, что очень похожа на Каркушу. Дело в том, что у нас до этого была Гера Суфимова, которая тоже поворачивалась в профиль и говорила, что похожа на Каркушу. Наверное, так подбирают нас. Во всяком случае, актер перенимает иногда черты внешние и характер от своего героя. Работалось с Галей всегда очень хорошо. Во-первых, остроумная. Во-вторых, мы просто любили друг друга очень нежно. С ней всегда было приятно», — сказала Голубенцева.

По словам артистки, Марченко в последние годы болела, но какое-то время продолжала работать в программе.

«Когда она заболела, временно была какая-то пустота. А потом мы привыкли к другой Каркуше. Жалко, что Галя ушла. Она действительно болела, ей было тяжело. Она в последнее время, когда работала, уже превозмогала немощность какую-то. Возраст, конечно», — заключила Голубенцева.

Галина Марченко скончалась 25 марта на 89-м году жизни. Актриса работала в редакции телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» почти 50 лет, а голосом Каркуши стала в 1998 году — после того, как не стало артистки Гертруды Суфимовой.

С 2023 года ворону в шоу озвучивает актриса Ирина Ланкина.

Ранее телеведущая Оксана Федорова заявила, что Галина Марченко была очень похожа на своего персонажа Каркушу.