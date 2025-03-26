Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Жалко, что Галя ушла»: голос Степашки Голубенцева — о скончавшейся «Каркуше»

Озвучившая Степашку Голубенцева рассказала, что актриса Марченко сильно болела
close
Мудрац Александра/ITAR-TASS

Озвучившая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши!» Галина Марченко была остроумной, талантливой актрисой, с которой прекрасно работалось. Об этом «Газете.Ru» рассказала заслуженная артистка России Наталья Голубенцева – голос Степашки.

«Я знаю ее с молодых лет, мы вместе с ней играли «Елки». Она всегда была очень доброй, талантливой актрисой. Что касается схожести с персонажем — она сама поворачивалась в профиль и говорила, что очень похожа на Каркушу. Дело в том, что у нас до этого была Гера Суфимова, которая тоже поворачивалась в профиль и говорила, что похожа на Каркушу. Наверное, так подбирают нас. Во всяком случае, актер перенимает иногда черты внешние и характер от своего героя. Работалось с Галей всегда очень хорошо. Во-первых, остроумная. Во-вторых, мы просто любили друг друга очень нежно. С ней всегда было приятно», — сказала Голубенцева.

По словам артистки, Марченко в последние годы болела, но какое-то время продолжала работать в программе.

«Когда она заболела, временно была какая-то пустота. А потом мы привыкли к другой Каркуше. Жалко, что Галя ушла. Она действительно болела, ей было тяжело. Она в последнее время, когда работала, уже превозмогала немощность какую-то. Возраст, конечно», — заключила Голубенцева.

Галина Марченко скончалась 25 марта на 89-м году жизни. Актриса работала в редакции телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» почти 50 лет, а голосом Каркуши стала в 1998 году — после того, как не стало артистки Гертруды Суфимовой.

С 2023 года ворону в шоу озвучивает актриса Ирина Ланкина.

Ранее телеведущая Оксана Федорова заявила, что Галина Марченко была очень похожа на своего персонажа Каркушу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами