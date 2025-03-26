Оксана Федорова заявила, что Галина Марченко была очень похожа на своего персонажа Каркушу

Актриса Галина Марченко, озвучивавшая ворону Каркушу из «Спокойной ночи, малыши!», очень любила своего кукольного героя и была как две капли воды похожа на него. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее коллега, телеведущая Оксана Федорова.

«С Галиной мы несколько раз принимали участие в разных поездках в детские дома и больницы. Она была совершенно удивительным человеком: очень любила детей, очень любила свой персонаж. Была как две капли воды похожа на Каркушу и даже чуть-чуть где-то характером — по-настоящему женским. У Каркуши был самый большой гардероб из наших героев, что естественно — она девочка. Мы все ее очень любили. Галина очень талантливая была артистка, и, что меня поражало — она всегда была в хорошей спортивной форме. Она занималась осанкой, у нее великолепная была осанка. Она делилась с нами советами. Я скорблю вместе с нашими героями. Царствие ей небесное, мы всегда будем ее помнить», — сказала Федорова.

Актриса Галина Марченко, которая озвучивала Карлушу в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» с 1998 года, скончалась на 89-м году жизни. Об этом говорится на сайте шоу. Марченко работала в редакции этой телепередачи почти 50 лет, а голосом Каркуши стала после того, как не стало артистки Гертруды Суфимовой.

Программа «Спокойной ночи, малыши!» — одна из старейших телепередач на российском телевидении. Она начала выходить в 1964 году. 10 января передачу удостоили премии правительства в области СМИ. Лауреатами стали ведущая «Спокойной ночи, малыши!» Анна Михалкова, актриса озвучивания Оксана Чабанюк, подарившая голос поросенку Хрюше, сценаристка Елена Шабаева, режиссер Наталья Ситкова и заместитель председателя совета директоров Валентина Митрошенкова.

Ранее передаче «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 60 лет.