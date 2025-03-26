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Стали известны дата и время прощания с телеведущим Цивилевым

Прощание с телеведущим Константином Цивилевым пройдет 27 марта
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Natalia Shakhanova/Global Look Press

Вдова Константина Цивилева Марина сообщила в беседе с ТАСС, что прощание с телеведущим состоится 27 марта.

Церемония прощания пройдет в храме Рождества Христова в Митино. Затем телеведущего кремируют. Его прах захоронят на Митинском кладбище. Вдова рассказала, что кремация была последней волей супруга.

«Прощание будет завтра в храме Рождества Христова в Митино, в 11:30», — рассказала вдова телеведущего.

24 марта Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет. Причина смерти неизвестна.

Цивилев работал редактором отдела сатиры и юмора на радио и над программами «С добрым утром!», «Опять 25!» и другими шоу. Она стал наиболее известен после того, как стал корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко». Константин также являлся автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь».

Кроме того, Цивилев снимал документальные фильмы для канала «Столица» из цикла «Городские истории», а также издал четыре книги, среди которых сборник рассказов о детстве в СССР.

Ранее умерла Галина Марченко — «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши».

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