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Протеже Киркорова рассказала об осложнениях у ее матери после пластики

Певица Овсянникова заявила, что у ее матери воспалилась щитовидная железа после пластики
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Протеже Филиппа Киркорова, певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго) рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что у ее матери случились осложнения после пластической операции.

По словам Овсянниковой, у матери опухла шея и образовалась большая шишка. Врач сделал операцию, но ничего не нашел. После УЗИ медик обнаружил, что у женщины воспалилась щитовидная железа из-за стресса. На данный момент мать артистки чувствует себя хорошо.

«Мама прекрасно себя чувствует. Гуляла на дне рождения. Красотка. Помолодела на 15 лет. Ей почти 60. Она почувствовала, что хочет измениться, а я только счастлива сделать подарок для мамы», — поделилась исполнительница.

В мае 2024 года Овсянникова сообщила, что обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову по совету певца Филиппа Киркорова.

В июне в студии программы «УТРО. ТНТ» Овсянникова сняла с себя пластический грим, который изображал ее изменения после якобы хирургического вмешательства. Она призналась, что не делала пластику лица и тела. Артистка призналась, что хотела привлечь внимание девушек и показать обратную сторону пластических операций.

Ранее певица Бьянка сделала пластику груди и лица.

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