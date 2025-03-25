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Певица Бьянка о самочувствии после пластики: «Лицо очень болит»

Певица Бьянка сделала пластику груди и лица
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости/biankarnb/Intsagram

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после пластической операции.

Бьянка уверила, что с ней все хорошо. Она поблагодарила поклонников за добрые слова. Артистка уменьшила грудь. Она также намекнула, что сделала пластику лица. Певица показала грудь после хирургического вмешательства.

«Кстати, не очень больно, а вот лицо очень болит. Поэтому пока не буду вам его показывать, чтобы был сегодня хороший день», — поделилась исполнительница.

В январе 2024 года Липницкая рассказала, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице она делала специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам певицы, такие процедуры выводят лишнюю жидкость из организма. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.

В марте того же года Бьянка сделала пластическую операцию — абдоминопластику. Помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног.

Ранее Бьянка обвинила в мошенничестве бывший Sony Music Russia.

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