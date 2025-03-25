19-летняя невеста Лепса назвала феминизм немодным

Невеста Григория Лепса, блогерша Аврора Киба призналась в беседе с Super, что не считает себя феминисткой.

«Очень модным сейчас считается феминизм, я считаю, что это не особо модно. Я за консервативные планы, что жена должна быть хозяйственной и женщиной», — заявила блогерша.

Киба выступила за традиционные отношения, в которой жена должна быть хозяйкой. Она считает такое распределение ролей в семье «бесспорным». Девушка отметила, что сама росла в такой семье.

Киба рассказала, что ее мать поладила с Лепсом. Она назвала отношения жениха и родителя потрясающими.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс.

Ранее Бородина публично поссорилась с женихом.