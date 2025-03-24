Состояние Елены Кондулайнен ухудшилось после инсульта

Состояние заслуженной актрисы России Елены Кондулайнен ухудшилось на фоне пережитого инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

66-летняя Кондулайнен, по данным источника, жалуется на оставшуюся парализованной несмотря на курсовую терапию часть тела. Ей трудно передвигаться и говорить.

Также, продолжил источник изданию, актрису мучают сильные боли в суставах, слабость, тревожность и сыпь на лице. Врачи диагностировали у Кондулайнен крапивницу, ей прописали лекарства и специальную диету. Ухудшение самочувствия медики связывают со сменой сезона и аллергией.

Кондулайнен борется с последствиями инсульта с 2020 года. В сентябре 2024 года Кондулайнен опровергла слухи о госпитализации с параличом части тела. Артистка рассказала, что уехала на отдых в Турцию. Она уверила, что совершенно здорова и чувствует себя хорошо.

Ранее Елена Кондулайнен рассказала о самочувствии после слухов о потере речи.