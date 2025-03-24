Лукашенко поздравил российского певца Александра Буйнова с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Буйнова с 75-летием. Об этом сообщается на сайте политика.

По словам Лукашенко, Буйнов благодаря своему высокому исполнительскому мастерству и вдохновенному труду заслужил уважение в профессиональной музыкальной среде и завоевал сердца поклонников. Президент отметил, что жители Белоруссии любят песни Буйнова, которые наполнены «энергией и оптимизмом».

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что творчество Александра Буйнова и впредь будет способствовать укреплению связей между белорусским и российским народами.

Александр Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактер; народный артист Российской Федерации, народный артист Республики Ингушетия. Член партии «Единая Россия». Он родился 24 марта 1950 года в Москве. Артист женат, имеет двоих детей.

Ранее Александр Буйнов прокомментировал действия сбитой им пенсионерки.