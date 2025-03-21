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Галич узнала пол будущего ребенка благодаря вещему сну

Блогерша Ида Галич призналась, что узнала пол будущего ребенка из сна
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galichida/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Беременная блогерша Ида Галич призналась на шоу «Кстати» на VK Видео о том, что ей приснился вещий сон накануне гендер-пати.

«Мне снился сон, что я вот так беру торт, отламываю кусок и говорю: «Вау, у меня мальчик!» И девочка, которая со мной была на корабле, говорит: «Какой же мальчик? У тебя же девочка». Я вот так вот смотрю на торт, и он розовый», — поделилась знаменитость.

По словам Галич, благодаря сну она также придумала имя будущему ребенку, но она не стала его раскрывать на шоу. Блогерша лишь отметила, что долго спорила из-за имени со своим женихом Олегом Ледвичем.

«Олег хотел что-нибудь простое, а я хочу Зарину или что-нибудь такое. И мы никогда не сходились. А вот это имя, которое мне прояснилось [во сне], было единственное, которое нам обоим нравилось», — заявила она.

Блогерша отметила, что ее беременность протекает нормально. Она назвала себя «нормальной женщиной», которая продолжает заниматься спортом и чувствует себя хорошо. Недавно, подчеркнула знаменитость, она вернулась из Антарктиды, где сыграла гендер-пати.

Новый выпуск шоу «Кстати» выйдет 22 марта на платформе VK Видео. Героями станут блогерша Ида Галич и актер Никита Кологривый.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов назвал роль в «Аноре» самой слабой работой Юры Борисова.

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