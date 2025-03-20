В Госдуме назвали излишними дополнительные ограничения на возвращение артистов в РФ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал излишними дополнительные ограничения на возвращение в РФ артистов, ранее уехавших из страны. Об этом он поговорил с изданием «Подъем».

Он отметил, что моральный аспект возвращения артистов — это проблема общества, а не законодательства.

«Если наше общество готово платить деньги человеку, который на общество наплевал и наговорил гадости, тогда это уже проблема общества, и законодательно ее отрегулировать крайне проблематично», — сказал он.

Шолохов напомнил, что в России уже есть закон о людях, признанных Минюстом иностранными агентами.

«Если эти люди нарушили существующее законодательство, касающееся иноагентов, то для них жизнь уже осложнена, если не говорить об уголовных нормах, тогда их жизнь осложнена до крайности, и я сомневаюсь, что эти люди будут возвращаться в Россию. А вот так огульно просто сказать, что каждому, кто выехал за рубеж, мы будем создавать какие-то непонятным образом отрегулированные законодательно сложности, ну это заведомо заявления больше популиста, нежели имеющие основания для решения», — высказался Шолохов.

Депутат Виталий Милонов до этого предложил ограничить трудоустройство «культурных релокантов, сбежавших из страны в период 2022–2025». Он уже направил свое предложение об ограничениях в министерство культуры.

Ранее Милонов предложил поддержавшим Украину артистам «поцеловать себя в зад».