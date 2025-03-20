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Минпросвещения готовит список фильмов, рекомендуемых школьникам

Министр Кравцов сообщил, что готовит список фильмов, рекомендуемых школьникам
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что готовится список фильмов, рекомендуемых к просмотру для школьников. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Кравцов объявил об этом на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. По словам министра, в ближайшее время он направит в регионы письмо с рекомендациями о просмотре художественных отечественных и советских фильмов в школах.

В сентябре 2024 года в Общественной палате России представили черновик списка фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». В список из 191 фильма вошло 181 советское кинопроизведение.

Список патриотических картин был подготовлен центром «Философия образования» при Московском педагогическом госуниверситете. Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей: 10-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет.

В первую категорию, в частности, попали фильмы «Неуловимые мстители» (1966), «Тимур и его команда» (1940), «Приключения Буратино» (1975) и другие, во вторую — «Человек с киноаппаратом» (1929), «Броненосец «Потемкин» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Андрей Рублев» (1966). Среди современных фильмов школьникам 13-15 лет рекомендуют «В августе 44-го» (2001), «72 метра» (2004), «Тараса Бульбу» (2009), «Легенду №17» (2013), «28 панфиловцев» (2016), «Нахимовцев» (2022).

Школьникам из третьей категории предлагают посмотреть «Войну и мир» (1965), «Заставу Ильича» (1964), «Белорусский вокзал» (1971), «Иди и смотри» (1985). Среди современных картин для старшеклассников в списке оказался только «Русский бунт» (1999).

Ранее в Госдуме раскритиковали идею запретить турецкие сериалы.

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