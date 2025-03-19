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Антонов о критике Цыгановой Киркорова-старшего: «Как такое можно делать после кончины?»

Певец Юрий Антонов назвал неуместной критику Цыгановой Бедроса Киркорова
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Юрий Антонов счел в беседе с «Абзацем» неуместной критику Викой Цыгановой в адрес Бедроса Киркорова, которую она высказала уже после кончины народного артиста России.

О том, что Киркорова-старшего не стало, сообщил Филипп Киркоров 18 марта. В связи с этим певица Вика Цыганова высказалась в беседе с aif.ru о присвоении Бедросу Киркорову звания народного артиста РФ. Она намекнула, что певцу присвоили государственную награду по договоренности — и кончина артиста, сказала она, «не отменяет этого факта».

«Я считаю это неуместным. А где она была, когда ему давали звание? Почему нельзя было критиковать человека, пока он был жив? Как такое можно делать после кончины? Так делать нельзя», — возмутился Юрий Антонов.

Музыкант заявил, что высказывание артистки лишь говорит о ее характере. Певец также предположил, что рассуждения Цыгановой связаны с тем, что ее саму не удостоили звания.

Юрий Антонов также выразил соболезнования Филиппу Киркорову и его семье.

Бедрос Киркоров получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» в 1992 году, а в 2012-м его признали народным артистом России за большие заслуги в области музыкального искусства.

Ранее сообщалось, что адвокат Добровинский назвал Киркорова-старшего небогатым человеком.

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