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Путин поздравил Бабкину с юбилеем

Владимир Путин поздравил певицу Надежду Бабкину с 75-летием
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку страны, эстрадную певицу Надежду Бабкину с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметил российский лидер, Бабкина посвятила всю себя народному искусству. Он подчеркнул, что певица создала вокальный ансамбль «Русская песня» и вместе с ним на протяжении многих лет вносила уникальный вклад в сохранение традиционной музыки.

«Особо отмечу Вашу востребованную общественную работу, активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив», — добавил Путин.

В конце президент пожелал Бабкиной крепкого здоровья и успехов в дальнейшей работе.

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Астраханской области. В текущем году артистке исполняется 75 лет.

27 ноября прошлого года певица дала интервью для газеты mk.ru. В ходе беседы с журналистами она заявила, что сохранять красоту ей помогают «природа-матушка» и гены. Также, по словам Бабкиной, она соблюдает здоровый режим сна. Артистка спит не менее восьми–девяти часов в день.

Ранее Бабкина спела дуэтом с человекоподобным роботом.

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